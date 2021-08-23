Первую партию танков «Армата» отгрузили

«Ростех» отгрузил первую партию танков Т-14 «Армата» в российские войска. Речь идет об опытной промышленной партии машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимира Артяков.

Представитель «Ростеха» рассказал о поставках новой техники в российские войска во время торжественного приветствия участников форума «Армия-2021». Помимо Т-14 «Армата» военные получили модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и зенитные комплексы «Панцирь-С».

Владимир Артяков не уточнил количество поставленных машин и сроки поставки. Ранее генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов заявлял, что поставка установочной партии танков Т-14 запланирована до конца 2021 года, а с 2022 года начнутся серийные поставки «Арматы» российским военным.

Перспективный танк Т-14 «Армата» является единственным представителем основных боевых танков третьего поколения. Машину отличает лафетная компоновка с необитаемой башней и бронированной капсулой экипажа. Т-14 построена с учетом концепции «сетецентрической войны», где танку отведена роль машины разведки и целеуказания. Для этих целей танк оснастили радаром кругового обзора, ультрафиолетовыми камерами и возможностью запускать разведывательный БПЛА. Публике новый танк впервые показали в ходе парада Победы в 2015 году.

