Российскую Т-16 «Армата» показали в подробностях

Российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Т-16 «Армата» от подобных изделий предыдущих поколений отличает наличие манипулятора, который может поднимать до полутора тонн, а также увеличенная высота и грузоподъемность крана, пишет «Российская газета».

Корреспонденты издания посетили 38-й научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники, где им в подробностях показали новую БРЭМ.

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«В состав спецоборудования новейшей БРЭМ, помимо манипулятора и крана, входят основная тяговая лебедка, вспомогательная лебедка, грузовая платформа, сошник-бульдозер, механизированная сцепка, буксировочные средства, а также комплект запчастей и набор инструментов», — пишет газета.

Как заявили в институте, внутри Т-16 «Армата» много места, в результате чего, в частности, данная БРЭМ получила систему климат-контроля, место под устройство для приготовления пищи и кипячения воды.

В ноябре 2020 года «Звезда», ссылаясь на данные из конфиденциальных источников в оборонно-промышленном комплексе, сообщила, что принципиально новое поколение российских танков, которые, в частности, могут заменить машины Т-14 «Армата», может получить электротермохимическую пушку (ЭТХП).

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16).