Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП

Принципиально новое поколение российских танков, которые, в частности, могут заменить машины Т-14 «Армата», может получить электротермохимическую пушку (ЭТХП), сообщает «Звезда», ссылаясь на данные из конфиденциальных источников в оборонно-промышленном комплексе.

Еженедельник пишет, что в ЭТХП используется предварительный разогрев метательного вещества с последующей его подачей под высоким давлением в ствол пушки, где с помощью электрической энергии оно превращается в плазму. «В этом случае удается получить более плавную, чем в обычных пушках, кривую давления в канале ствола и, как результат, повысить начальную скорость снаряда чуть ли не до 4500 метров в секунду», — пишет издание.

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Еженедельник отмечает, что подобную пушку может получить беспилотная боевая машина, управляемая не без участия оператора искусственным интеллектом.

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что танк Т-14 «Армата» могут принять на вооружение в конце 2020-го — начале 2021 года.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).