Назван срок принятия танка «Армата» на вооружение российской армии

Российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» могут принять на вооружение в конце 2020-го — начале 2021 года. Такие сроки назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Он обозначил, что все зависит от государственных испытаний. «Заявок много. Конечно же, заказчики смотрят, отслеживают, как машина испытывается, и рассчитывают на скорейшее завершение», — рассказал министр.

В июле сообщалось, что «Армата» будет поставляться на экспорт. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что российские производители готовы продать потенциальным покупателям системы ПВО С-300 и С-400, современные самолеты, вертолеты, легкий истребитель МиГ-35 и «современнейший» танк Т-14 «Армата». «Одним словом, нам есть, что предложить», — подытожил он.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).