Вопросы российской «Арматы» решили

При создании танка Т-14 «Армата» были решены проблемы, связанные с двигателями и тепловизорами, сообщил ТАСС глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«И по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены. Двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ [тактико-техническое задание] при проектировании», — сказал чиновник.

По его словам, испытания данного танка «идут по графику Минобороны».

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В январе издание The Diplomat сообщило, что поставки танка Т-14 «Армата» задерживаются из-за проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.