«Армата» отправится на экспорт

Российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» будет поставляться на экспорт. Об этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал сербскому изданию «Глас явности», сообщает «Интерфакс».

По словам Шугаева, российские производители готовы продать потенциальным покупателям системы ПВО С-300 и С-400, современные самолеты, вертолеты, легкий истребитель МиГ-35 и «современнейший» танк Т-14 «Армата». «Одним словом, нам есть, что предложить», — подытожил Дмитрий Шугаев.

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По словам источников «Интерфакса», танк «Армата» уже получил экспортный паспорт. В июне информированный собеседник агентства сообщил, что экспорта танка не стоит ждать до выполнения обязательств перед Минобороны РФ.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил газете «Звезда» о том, что Индия рассматривает вариант покупки российских танков на базе «Армата». Перед непосредственной продажей военной техники российские специалисты должны будут решить, какие элементы оборудования новейшего танка можно будет отправить на экспорт.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. На ее базе был создан танк Т-14, БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Широкой публике боевая техника на унифицированной тяжелой гусеничной платформе «Армата» была представлена на параде Победы в 2015 году.

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