Стало известно о планах Индии купить у России танки «Армата»

Индия рассматривает вариант покупки российских танков на базе платформы «Армата». Об этих планах сообщил газете «Звезда» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия», — приводит издание слова своего собеседника. Он рассказал, что российские специалисты сейчас решают, какие элементы оборудования новейшего танка могут отправиться на экспорт.

16 марта сообщалось, что Индия намеревается закупить дополнительные четыре сотни танков Т-90С и, вероятно, закажет еще одну партию истребителей МиГ-29.

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В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021 года 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16).

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