В Москве рассказали о закупке Индией российских танков и истребителей

Индия дополнительно закупит несколько сотен российских танков Т-90С, которые производятся в стране по лицензии. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

По его словам, индийские Вооруженные силы решили закупить еще 400 машин. При этом стороны в 2019 году дополнительно продлили лицензию до 2028 года.

Шугаев также рассказал, что в случае с Индией «есть высокая вероятность того, что будет дополнительный заказ на МиГ-29». Он добавил, что у России также есть хорошие шансы по участию в индийском тендере на закупку 110 истребителей. На него российская сторона планирует выйти с МиГ-35.

В апреле 2019 года сообщалось, что комитет кабинета министров Индии по безопасности одобрил закупку 464 танков Т-90МС у России.

Т-90МС (также известен как Т-90СМ, «Т-90С модернизированный» и под маркой «Тагил») — экспортный облик российского танка Т-90. После модернизации получил новую башню с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Машина оснащена новой системой управления огнем «Калина», а также комплексом динамической защиты «Реликт».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru