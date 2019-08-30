У российского Т-90С в Индии разорвало ствол

Во время стрельб на армейском полигоне Похран в Джайсалмере (Индия) у танка Т-90С мощным взрывом разорвало ствол орудия, сообщает India Today.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина, по которой произошел разрыв ствола, пока не названа. На месте инцидента начато расследование.

Индия приобрела более 300 единиц T-90С, а последней страной, получившей такую технику (32 машины), стал Вьетнам.

В январе The National Interest написало, что Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним из самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке.

Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером. Зарубежными операторами Т-90С являются, в частности, Индия (около тысячи танков) и Вьетнам (64 танка).

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