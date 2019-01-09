Российский танк назвали лучшим в мире

Российский танк Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним их самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке, пишет The National Interest.
Американский журнал отмечает, что T-90С оснащен гладкоствольной пушкой 2А46М калибра 125 миллиметров, а также мощным дизельным двигателем В-84МС.
Издание добавляет, что российский танк пользуется широкой популярностью за рубежом. В частности, Индия приобрела более 300 единиц T-90С, а последней страной, получившей такую технику (32 машины), стал Вьетнам.
Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.