Российский танк назвали лучшим в мире

Российский танк Т-90С вдвое дешевле американского M1 Abrams, объединяет достоинства Т-72 и Т-80, в связи с чем является одним их самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке, пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что T-90С оснащен гладкоствольной пушкой 2А46М калибра 125 миллиметров, а также мощным дизельным двигателем В-84МС.

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Издание добавляет, что российский танк пользуется широкой популярностью за рубежом. В частности, Индия приобрела более 300 единиц T-90С, а последней страной, получившей такую технику (32 машины), стал Вьетнам.

Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером.

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