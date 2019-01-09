ВМС США испытали двадцать гиперзвуковых снарядов

США летом 2018 года провели около двадцати испытательных запусков гиперзвуковых снарядов с эскадренного миноносца Dewey, сообщает Исследовательский институт ВМС.

Запуск осуществлялся из стандартной 127-миллиметровой артиллерийской установки Mark 45, которой располагает практически каждый корабль ВМС.

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Данные испытания, проводившиеся в рамках учений RIMPAC (Rim Of The Pacific), призваны оценить гиперзвуковые возможности в качестве доступного средства противодействия крылатым ракетам и крупным беспилотникам противника.

В июле 2018 года США вместе с Японией и Австралией в ходе учений RIMPAC разбомбили десантный корабль Racine, списанный в 1993 году. Для этого использовались ракеты NSM (Naval Strike Missile), Type 12, HIMARS, AGP-84 Harpoon и UGM-84 Harpoon, а также торпеда Mark 48.

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