Ту-22М3М впервые взлетел

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На аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полет российский глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М, сообщает «Туполев». Соответствующие кадры опубликовала на YouTube «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

Самолет поднялся на высоту 1,5 километра. Полет длился 37 минут. Машину пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем Олегом Петуниным. В полете прошли проверку обновленные системы и оборудование. Испытания машины и соответствующих компонентов прошли штатно.

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Выкатка первого опытного Ту-22М3М состоялась в августе на Казанском авиастроительном заводе. Первый полет самолета, согласно «Туполеву», должен был пройти в сентябре.

Самолет Ту-22М3М создан в рамках программы модернизации дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3. Минобороны России примет решение о запуске масштабной программы обновления самолетов по результатам государственных испытаний. В случае успешных испытаний до уровня Ту-22М3М модернизируют 30 самолетов Ту-22М3.

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