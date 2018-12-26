Воздушный заправщик Ил-78М-90А показали изнутри

tvzvezda.ru

Штурманскую кабину российского воздушного самолета-заправщика, созданного на базе Ил-76МД-90А, показали в ролике. Соответствующие кадры публикует «Звезда».

Телеканал отмечает, что особенностью воздушного танкера являются обновленные двигатели, крыло и бортовое оборудование, позволившие увеличить свободное пространство внутри фюзеляжа.

Материалы по теме Одолжили Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем

«Цифровой обмен позволил выводить на экраны всю пилотажную и навигационную информацию о двигателе, топливной системе, системе энергоснабжения, управления», — сказал конструктор Андрей Юрасов.

Созданный на базе Ил-76МД-90А воздушный танкер вмещает 52 тонны топлива и способен заправлять в воздухе до трех самолетов, а на земле — до четырех. С октября 2012-го по декабрь 2018-го в Ульяновске построено десять таких топливозаправщиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!