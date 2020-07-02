Индия утвердила покупку российских истребителей

Министерство обороны Индии утвердило покупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 самолетов Су-30МКИ — такое решение принял Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны страны Раджнатха Сингха. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что Су-30МКИ выпускает индийская Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии. Наряду с закупкой Индия согласилась на модернизацию 59 МиГ-29, уже стоящих на вооружении ее ВВС.

Объем части сделки, связанной с Миг-29, составит около 980 миллионов долларов, а Су-30МКИ обойдутся индийскому государству приблизительно в 1,35 миллиарда долларов.

26 июня стало известно, что Индия рассматривает вариант покупки у России танков на базе платформы «Армата». При этом в марте она уже договорилась с Россией о покупке четырех сотен менее современных танков Т-90. Отмечается, что страна развивает обороноспособность на фоне обострения отношений с соседями — Китаем и Пакистаном.

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