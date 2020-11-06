Российские «Прорыв» и «Армату» заметили в США

Модель российского танка Т-14 «Армата» заметили в Центре наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинг, сообщает в LiveJournal блог dambiev.

Как пишет пользователь, в данной организации в конце октября прошла конференция по четырем концепциям танка следующего поколения, разрабатываемого в рамках проекта Next Generation Combat Vehicle — Future Decisive Lethality (NGCV-FDL) для замены основных американских боевых танков M1 Abrams.

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Согласно dambiev, в дискуссиях о дизайне приняли участие модели боевых машин на тяжелой универсальной гусеничной платформе «Армата», боевой машины поддержки танков (БМПТ) и основного боевого танка Т-90М «Прорыв».

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что танк Т-14 «Армата» могут принять на вооружение в конце 2020-го — начале 2021 года.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).