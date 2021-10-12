В США назвали преимущества танка Abrams

Основной танк вооруженных сил США сохраняет актуальность через 40 лет после принятия на вооружение. Модернизированный M1A2 Abrams может дать американским военным преимущество в потенциальном конфликте. Особенности танка Abrams назвали авторы издания 19FortyFive.

Первые танки M1 Abrams поступили на вооружение в 1980 году, но в бою машину проверили только в 1991-м. Издание отмечает, что в ходе операции «Буря в пустыни» американцы потеряли 18 танков. При этом половину машин удалось восстановить.

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Модернизированные танки M1 Abrams оснащены гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров и газотурбинным двигателем мощностью в 1500 лошадиных сил. Заряжающий может перезарядить орудие за три секунды, пишет 19FortyFive.

Современные модификации танка оснащены информационно-управляющей системой IVIS (Inter Vehicle Information System), которая позволяет автоматически обнаруживать цели и определять их приоритет. Также IVIS облегчает взаимодействие, позволяя командиру в реальном времени видеть действия машин подразделения.

Модернизированный Abrams оснащен тепловизионным прибором наблюдения командира и новым прицелом наводчика. Место механика-водителя обновленной машины оснастили цифровым дисплеем. Автор считает, что модернизация позволит экипажам американских танков сохранять преимущество в потенциальном конфликте.

«Однако в потенциальной бронетанковой битве против России или Китая армия будет иметь решительное преимущество с различными улучшениями Abrams», — пишет 19FortyFive.

Ранее авторы 19FortyFive составили список самого смертоносного оружия Военно-воздушных сил США. На первое место поставили боеприпас воздушного взрыва GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), который впервые применили в 2003 году.