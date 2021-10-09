В США назвали причины «непобедимости» американской армии

Армия США непобедима по пяти причинам, пишет 19FortyFive. Американское издание уверяет, что армия Соединенных Штатов обладает «одним из самых смертоносных арсеналов в мире».

Первой «причиной» непобедимости называется реактивная система залпового огня Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), которая способна уничтожать врага с расстояния более 70 километров с точностью 98 процентов. Далее в списке идет «вооруженный до зубов» ударный вертолет AH-64 Apache с 30-миллиметровыми автоматическими пушками M230, 70-миллиметровыми неуправляемыми ракетами Hydra 70 и ракетами AGM-114 Hellfire.

Третьим в рейтинге идет танк M1A2 Abrams, снаряды которого «способны пробить самую прочную броню в мире». Четвертое место занимает ракета класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которая «помогает солдатам на земле в плохую погоду и при недостаточной видимости».

Пятым идет 155-миллиметровый управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur, который благодаря использованию помехоустойчивой системы наведения, использующей Global Positioning System (GPS), «может поразить цель всего одним выстрелом».

«Все пять видов оружия, безусловно, смертоносны, и они постоянно совершенствуются и улучшаются», — заключается в публикации.

В сентябре Breaking Defense написало, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» официально завершились, оставив после себя «главный вопрос» к российской армии. «Настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя», — задались вопросом в американском издании.