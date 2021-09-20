Американских пилотов поздравили рисунком российского самолета

В поздравлении американских пилотов с днем ВВС увидели силуэты российских самолетов Су-27

Южное командование Министерства обороны США 18 сентября опубликовало поздравление, приуроченное ко дню основания американских Военно-воздушных сил (ВВС). В Twitter ведомства разместили рисунок с самолетами, которые оказались российскими истребителями Су-27. Об этом сообщают «Известия».

Пилотов поздравили на официальной странице ведомства — там разместили изображение с подписью: «С днем рождения, ВВС США!». Над надписью можно увидеть три силуэта истребителей, в которых угадываются российские Су-27.

ВВС США сформировались как отдельный род войск 18 сентября 1947 года. До этого Военно-воздушные силы были частью Армии США.

Истребитель четвертого поколения Су-27 совершил первый полет в 1977 году, а с 1985 года началась эксплуатация самолета. Модификации Су-27 являются одними из основных самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации. Особенностью самолета стал характерный планер, который обуславливает сверхманевренность машин семейства Су-27.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал о вероятности закупок легкого истребителя Су-75 для ВКС России. Самолет могут внести в госпрограмму вооружения на 2024-2033 годы.

