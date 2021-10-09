В США назвали обеспечивающее России преимущество перед НАТО оружие Су-57

Ракета К-77М класса «воздух — воздух» истребителя пятого поколения Су-57 может обеспечить России преимущество перед странами НАТО в условиях воздушного боя, сообщает американский журнал Military Watch.

Основным достоинством данного оружия в публикации называется его дальность, составляющая более 190 километров. Также отмечается радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), расположенный в носовой части ракеты, обеспечивающий ей высокую точность.

В Military Watch уверены, что К-77М может стать самой эффективной дальнобойной ракетой класса "воздух — воздух" в мире, составив конкуренцию перспективной американской ракете AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM).

В апреле журнал The National Interest заметил, что гиперзвуковое вооружение может предоставить российскому истребителю Су-57 новый уровень скорости и смертоносности. Издание утверждало, что пока данный самолет получает лишь ракеты класса К-77М и Х-74М2 «воздух-воздух».