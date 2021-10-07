В Монголии заметили Mercedes-Benz c зенитной установкой

На учениях «Селенга-2021» применили Mercedes-Benz Unimog с зенитной пушкой

В Монголии завершилась активная фаза учений «Селенга-2021». На маневрах с участием соединений Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии заметили Mercedes-Benz с зенитной установкой. Грузовики Unimog использовали монгольские военнослужащие. Об этом сообщает «Российская газета».

В ходе учений на высокогорном полигоне «Дойтын Ам» российские подразделения использовали танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. В свою очередь, монгольские военнослужащие задействовали танки Т-72А и бронетранспортеры БТР-70М. Артиллерийскую поддержку войскам оказывали гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Для прикрытия войск от ударов с воздуха монгольские военные применили зенитные установки калибра 23 миллиметра ЗУ-23-2. Пушки установили на платформах грузовых вездеходов Mercedes-Benz Unimog U5000. Ранее правительство Германии передало Монголии грузовики из наличия Бундесвера в рамках военной помощи.

В ежегодных учениях «Селенга-2021» приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих. Маневры проходили в сложных климатических условиях. Церемония закрытия международных военных учений прошла в монгольском городе Зуун Мод.

В сентябре «Российская газета» обратила внимание на бронетранспортеры, которые использовали российские десантники на учениях. Подразделение Ивановского гвардейского соединения ВДВ применило десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ с зенитной установкой ЗУ-23-2.