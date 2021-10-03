В ракете КНДР увидели израильскую «Пращу Давида»

В четверг на полигоне в Северной Корее прошли испытания новой зенитной ракеты. В разработке КНДР увидели сходство с израильской системой противоракетной обороны «Праща Давида». Об этом сообщает «Российская Газета».

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что в ходе испытаний ракеты Pon'gae-5 (KN-06) удалось подтвердить характеристики всех элементов зенитного ракетного комплекса (ЗРК), включая радиолокационную станцию, пусковую установку и пункт управления.

В Академии национальной обороны КНДР отметили, что при создании двигателя и системы управления ракеты применили новые технологии. Это позволило повысить точность и увеличить зону поражения воздушных целей.

Военный эксперт Юрий Лямин предположил, что KN-06 является двухступенчатой ракетой с аэродинамическими рулями в передней части. Он отметил, что долгое время противовоздушную оборону КНДР обеспечивали устаревшие советские системы С-75, С-125 и С-200. Первая информация об испытаниях новой ракеты появилась в 2011 году, а на прошлогоднем параде в честь 75-летия трудовой партии Кореи показали модернизированную версию KN-06.

«Российская газета» пишет, что внешне Pon'gae-5 напоминает ракету израильского комплекса «Праща Давида», который входит в систему противоракетной обороны страны. Двухступенчатая противоракета израильского ЗРК обеспечивает перехват ракет на дальности до 300 километров.

Ранее в КНДР состоялись испытания новой баллистической ракеты «Хвасон-8» с гиперзвуковым боевым блоком. Об этом сообщает РИА Новости.