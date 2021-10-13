В Северной Корее впервые заметили майку с портретом Ким Чен Ына

На дирижере оркестра в КНДР заметили майку с черно-белым изображением Ким Чен Ына

В КНДР замечена майка с портретом лидера страны Ким Чен Ына, что стало первым подобным случаем, утверждает южнокорейское агентство «Ренхап».

Майку с изображением Ким Чен Ына заметили на кадрах северокорейского телевидения у дирижера оркестра на открытии военной выставки в Пхеньяне. Она была выполнена в черно-белых тонах.

В Южной Корее предположили, что появление подобных маек связано с попытками КНДР представить себя «нормальной страной» перед международным сообществом на фоне зашедших в тупик переговоров с США о ядерной проблеме.

Сообщается, что ранее портреты лидера страны могли быть запрещены в Северной Корее из-за того, что изображение, которое считается священным для жителей страны, может запачкаться.

