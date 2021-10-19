В Японии прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты

NHK: Япония после запуска КНДР баллистической ракеты готовится к внештатным ситуациям

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты в эфире телеканала NHK, передает РИА Новости.

Политик заявил, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор и анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения и приготовиться к внештатным ситуациям.

Ранее агентство «Ренхап» сообщило, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. В ответ береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов о возможном запуске Пхеньяном баллистической ракеты.

