Минобороны Южной Кореи подтвердило запуск КНДР баллистической ракеты

Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи подтвердил информацию, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

Сообщается, что была выпущена одна ракета недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. расположенного на побережье Японского моря. В КНШ отметили, что разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации.

Власти Японии в свою очередь создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды. По данным телеканала NHK, на который ссылается РИА Новости, заседание глав ответственных министерств началось в 10:30 по местному времени (4:30 мск). Кисида заявил, что поручил обеспечить сбор данных и безопасность судов.

По информации японской стороны, было выпущено две баллистические ракеты, ущерба японским судам нет.

Ранее газета Ренхап сообщила, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. В ответ береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов о возможном запуске Пхеньяном баллистической ракеты.