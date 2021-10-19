Пушков ответил на заявление Эрдогана против «горстки» стран

Пушков: реформа СБ чревата тем, что начнется «куча мала», которая дезорганизует ООН

Реформа Совбеза ООН чревата тем, что «начнется куча мала», которая дезорганизует ООН, а также превратит Совет безопасности в мини-вариант Генеральной Ассамблеи. Так на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана против «горстки» стран-победителей во Второй мировой войне, ответил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

«Эрдоган недоволен СБ ООН: мир больше входящей в него "горстки стран". Горстка? Эти страны представляют два миллиарда человек», — отметил Пушков.

Он также задался вопросом, каков же будет критерий для новых членов ООН.

Ранее турецкий лидер заявил, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Он подчеркнул, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. По словам Эрдогана, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.