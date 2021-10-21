Путин высказался о Второй мировой фразой «А кто Берлин-то брал? Забыли?»

Президент Путин о сравнении коммунистов с нацистами: а кто Берлин-то брал? Забыли?

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ставить на одну доску нацистов и коммунистов в преддверии Второй мировой войны и разделять между ними ответственность за ее развязывание. Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«А кто Берлин-то брал? Забыли?» — сказал глава государства.

По его словам, он лично видел в документах резолюции тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина, свидетельствующие о том, что советское правительство старалось предотвратить начало Второй мировой войны.

«Я понимаю сегодняшнее польское руководство по поводу событий 1939 года. Но когда им говоришь: "Ребята, ну вы посмотрите, что происходило чуть-чуть пораньше, вы же поучаствовали вместе с Германией в разделе Чехословакии, ну вы же фитиль этот подожгли, открыли пробку, а потом джин вылетел и его туда уже не загонишь"», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что в России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма.