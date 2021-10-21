Путин рассказал о приверженности России принципам разумного консерватизма

В России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Значение «разумного консерватизма» как основы политического курса в нынешних условиях в мире возросло, считает глава государства.

Также Путин назвал российский консерватизм оптимистическим, отметив, что в обузу можно превратить все, что угодно, если действовать неосторожно.

Также Путин заявил о необходимости противостоять глобальным вызовам на наднациональном уровне. При этом, по его словам, решение существующих международных проблем предполагает передачу суверенитета наднациональным структурам, к которому не готов ни одна страна. Президент отметил, что ООН в такой ситуации, в условиях турбулентного мира несет дух умеренного консерватизма и может помочь всем государствам.