Белый дом отказался комментировать возможность встречи Путина и Байдена

Белый дом не стал давать комментариев о возможной встрече Байдена и Путина в этом году

Белый дом отказался комментировать возможность встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина до конца этого года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не знаю расписания Путина, точно также мне нечего проанонсировать о поездках с нашей стороны», — отметила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Она также добавила, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть как различия, так и согласия. При этом Псаки подчеркнула, что на данный момент ей нечего сообщить по вопросу встречи глав государств.

Материалы по теме Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США? «Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Байденом может состояться в том или ином формате до конца текущего года. Он напомнил, что различные варианты проведения встречи глав государств рассматривались в ходе недавних переговоров помощника президента России Юрия Ушакова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд во время ее приезда в Москву. Однако конкретики по форматам и срокам пока нет, указал представитель Кремля.

В то же время 19 октября Песков заверил, что встречи президентов двух стран в Риме не будет. Он объяснил, что Путин не поедет в Италию, так как решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи.

