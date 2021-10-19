В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена в Риме

Представитель Кремля Песков: встречи Путина и Байдена в Риме не будет

Встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Риме не будет. Глава государства не поедет в Италию, так как решил принял участие в саммите G20 по видеосвязи. Так возможность встречи оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Уточняется, что о решении участвовать в саммите глава государства сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам переговоров было опубликовано их совместное заявление. После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что встреча оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.