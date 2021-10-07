Кремль оценил возможность встречи Путина и Байдена на саммите G20

Песков: встреча Путина и Байдена на саммите G20 зависит от того, окажутся ли они там

Вероятность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена на саммите G20 в Риме зависит от того, окажутся ли там они. Так эту возможность оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что решение об очном участии Путина в саммите G20 в настоящее время не принято. Оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки, уточнил Песков.

Предыдущая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам переговоров было опубликовано их совместное заявление. После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.