Псаки ответила на вопрос о встрече Байдена и Путина

Псаки не стала выступать с предсказаниями о встрече Байдена и Путина на саммите G20 в Риме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в среду, 6 октября, не стала выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Риме в конце октября. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем это на ежедневной основе», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух государств на мероприятии.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи было опубликовано их совместное заявление. После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.