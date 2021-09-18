Раскрыта стоимость встречи Путина и Байдена в Женеве

Июньская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве обошлась казне города в десять миллионов долларов. Данные об этом в интервью РИА Новости раскрыл глава пресс-службы местной администрации Эммануэль Куэно.

По его словам, эта сумма не является окончательной и может вырасти еще на 10-15 процентов после пересчета. «Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября», — сказал Куэно.

Как отмечает газета Le Courrier, 13 сентября государственный совет Женевы по запросу депутата от Социал-демократической партии опубликовал данные о расходах на переговоры двух лидеров. По данным властей, на организацию безопасности встречи было направлено 5,6 миллиона долларов, простой одного дня работы частных организаций обошелся бюджету в 556 тысяч долларов, еще 239 тысяч долларов потратили на работу протокольных служб, а 3,2 миллиона долларов — на перевозку и кейтеринг журналистов.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи было опубликовано их совместное заявление. После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.