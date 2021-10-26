Вероятность новой встречи Путина и Байдена оценили

Экс-советник 43-его президента США Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм прокомментировал вероятность новой встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, передает РБК.

По мнению Грэма, возможная встреча президентов состоится в недалеком будущем. Ее могут организовать как в режиме полноценного саммита, так и в формате переговоров на полях международных мероприятий. Он напомнил, что Байден предложил через полгода-год оценить результаты договоренностей, достигнутых в результате июньского саммита политиков в Женеве.

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«Прошло почти шесть месяцев с Женевы, так что я думаю, что два президента, возможно, поговорят, чтобы обменяться взглядами о том, что было сделано, что есть позитивного и что следовало бы изменить для улучшения взаимодействия между нашими двумя странами», — допустил экс-советник Буша.

При этом Грм не знает, с какой целью замгоссекретаря США Виктория Нуланд приезжала в Москву. Однако он «уверен в том, что вторая встреча наших президентов состоится не в далеком будущем».

Ранее Белый дом отказался комментировать возможность встречи Путина и Байдена до конца 2021 года. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки подчеркнула, американский президент вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть как различия, так и согласия.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Президенты общались в течение трех с половиной часов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча оказала благотворное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.