Посол России призвал отказаться от гонки вооружений

Посол Антонов: предстоит непростой диалог с США по РСДМ, нельзя допустить гонку вооружений

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что государствам предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности. Нельзя допустить гонку таких вооружений, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Антонов призвал обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники. Он отметил, что разговор по РСМД будет непростым, поскольку Россию «не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы отказаться от гонки таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара».

«Напомню в этом контексте известные российские предложения о готовности воздержаться от развертывания РСМД в тех районах и до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги», — подчеркнул Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте.

Посол также добавил, что было бы важно обсудить использование гиперзвуковых и других высокоточных неядерных средств, включая беспилотные системы. В этом диалоге нужно сделать акцентом на оружие, способное решать стратегические задачи, заключил он.

Ранее Антонов оценил итоги двустороннего сотрудничества с Вашингтоном. По его мнению, страны смогли наладить устойчивый диалог по ряду проблем глобального значения — от изменения климата до иранской ядерной сделки.