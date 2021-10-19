Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин решил принять участие в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее в пресс-службе сообщили, что Путин в разговоре с итальянским премьером Марио Драги выразил готовность принять участие в саммите «Группы двадцати».

19 октября Драги и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили развитие ситуации в Афганистане, а также также подготовку к саммиту G20 в Риме. Также политики затронули тему развития двусторонних отношений.

В Кремле оценили возможность встречи российского лидера с президентом США Джо Байденом. По словам Пескова, встречи между политиками не состоится.

Саммит пройдет в Риме 30-31 октября.