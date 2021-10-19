Стала известна тема переговоров премьера Италии Драги и Путина

Путин и премьер Италии Драги в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Италии Марио Драги и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает правительственный дворец Киджи.

Стало известно, что политики также обсудили подготовку к саммиту G20 в Риме. «Центральными темами переговоров стали последнее развитие афганского кризиса, подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения», — сообщает пресс-служба итальянского Совета министров.

7 октября Путин обсудил по телефону ключевые вопросы двусторонних отношений с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны коснулись темы дальнейших действий на Южном Кавказе в сложившихся геополитических обстоятельствах.