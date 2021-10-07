Путин и Пашинян созвонились

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ключевые вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В ходе беседы глава армянского правительства поблагодарил российского лидера за его вклад в установление мира и стабильности в регионе и выразил признательность за проявляемое к Армении внимание со стороны Кремля. Стороны также коснулись темы дальнейших действий в регионе в сложившихся геополитических обстоятельствах. Также Пашинян поздравил Путина с днем рождения.

«Богатый опыт государственно-политической деятельности, направленный на реализацию интересов развития России, а также ваши последовательные усилия, направленные на дальнейшее укрепление роли страны на мировой арене, снискали вам уважение на родине и за рубежом», — отметил он в поздравительной речи.

Ранее Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Политики обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, дальнейшее выполнение договоренностей по экономической интеграции, а также подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ и заседания высшего госсовета Союзного государства.

4 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала скорую встречу Путина и Пашиняна, отметив важность переговоров двух лидеров. Данную информацию чуть позже подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, а затем и пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.