Кремль подтвердил скорую встречу Путина и Пашиняна

Личная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовится, о сроках в Кремле сообщат позже. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее скорую встречу Путина и Пашиняна анонсировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что российский лидер и премьер-министр Армении в 2021 году провели три личные встречи и 14 телефонных переговоров. Такие интенсивные контакты задают тон всему комплексу российско-армянских отношений, в том числе в сфере экономики, здравоохранения, образования, культуры и политики, добавила спикер Совфеда.

В сентябре Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который высоко оценил состоявшиеся переговоры. Они прошли на фоне очередного обострения ситуации на севере Сирии и длились порядка трех часов. На встречу Эрдоган прибыл в сопровождении главы турецкой разведки Хакана Фидана. Кроме того, в делегацию турецкого лидера вошли глава Управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.