Путин назначил постоянного представителя России при ОДКБ

Президент России Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Указ опубликован во вторник, 21 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации, он вступает в силу с момента подписания.

«Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем РФ при Организации договора о коллективной безопасности», — сообщается в документе.

Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Андрея Шведова.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу оценил действия стран ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана. По его словам, когда обстановка в Афганистане обострилась, страны ОДКБ начали проводить совместные учения, среди которых были маневры России с Таджикистаном и Узбекистаном на границе.

16 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона начался саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. В очном заседании приняли участие генеральный секретарь организации Станислав Зась, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Садыр Жапаров. Президент России Владимир Путин присоединился к мероприятию по видеосвязи, так как находится на самоизоляции.