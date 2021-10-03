Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он заявил на встрече с представителями армянской общины в Вильнюсе, сообщает «Sputnik Армения».

«Готов принести с собой все имеющиеся у нас карты и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — сказал Пашинян. По его словам, речь идет о картах, которые носят гуманитарный характер и не имеют практического военного значения, поскольку территории, которые на нах обозначены, находятся в тылу Вооруженных сил Азербайджана.

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Пашинян добавил, что еще в июле был согласен на встречу с Азербайджаном на высоком и высшем уровнях: то есть в формате глав министерств иностранных дел, премьер-министров.

Премьер-министр Армении также прокомментировал недовольство Алиева по поводу плохого качества переданных им карт, подчеркнув, что Ереван отдал то, что имел. По его словам, стороны не доверяют друг друг, однако пытаются маленькими шагами двигаться вперед. Пашинян отметил , что это доверие важно в контексте решения гуманитарных проблем, включая возвращение на родину пленных.

Ранее Ильхам Алиев заявил о возможности встречи с Николом Пашиняном. По его словам, он встретится с руководителем соседней республики, когда тот будет к этому готов. «Если армянская сторона готова, то готов и я. У нас состоялась одна встреча, которая была проведена в начале нынешнего года в трехстороннем формате по приглашению президента России Владимира Путина. Я готов к переговорам с господином Пашиняном в любое время, когда будет готов он», — отметил азербайджанский лидер.

