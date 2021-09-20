В Киргизии депутат предложил назначить одного посла в Армению и Азербайджан

Киргизский депутат Икрамов: в Армению и Азербайджан следует назначить одного посла

Посла Киргизии в Армении следует назначить послом и в Азербайджане вместо того, чтобы назначать одного посла в Армению и Россию. Такое предложение выдвинул председатель комитета парламента республики (Жогорку Кенеш) по международным делам Тазабек Икрамов в ходе заседания по обороне и безопасности, передает «Sputnik Кыргызстан».

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По его словам, послу в России Гульнаре-Кларе Самат и так приходится решать множество вопросов. «Вообще, Россия — большая страна. У нашего посольства работы там много. Надо было курирование Армении добавить к обязанностям посла в Азербайджане. Там у нас граждан мало», — прокомментировал депутат Икрамов предложение МИД Киргизии.

В ответ на инициативу Икрамова замглавы МИД Нуран Ниязалиев объяснил, что ввиду исторического конфликта на Кавказе Армения не согласится на то, чтобы посол Киргизии также одновременно курировал Азербайджан. После этого назначение одного посла в Россию и Армению было одобрено.

В сентябре прошлого года начались бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ходе столкновений азербайджанская армия взяла под контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остались на занятых позициях. В регион вошли российские миротворцы.