Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН

Армения начала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН), сообщила пресс-служба инстанции.

Иск был подан в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В документе говорится, что «Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации». Речь идет о массовых убийствах, пытках и других нарушениях. Также в иске есть требования о введении временных обеспечительных мер в отношении Азербайджана.

Ранее уполномоченный по правам человека Арман Татоян и юрист Сирануш Саакян, представляющая интересы пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), подготовили доклад на английском языке, в котором говорится, что Азербайджан пытал армянских военнопленных. По данным Еревана, пленных постоянно били, в холодную погоду связывали им руки и заставляли спать на замерзшей земле, обливали холодной водой.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Страны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.