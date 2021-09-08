Армения обвинила Азербайджан в пытках военнопленных

В Армении заявили, что пленные в Азербайджане подвергались систематическим пыткам

Ереван обвинил Баку в пытках армянских военнопленных, сообщает «Sputnik Армения».

Уполномоченный по правам человека Арман Татоян и юрист Сирануш Саакян, представляющая интересы пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), подготовили доклад на английском языке.

По словам Татояна, отраженные в докладе факты свидетельствуют, что и военнопленные, и удерживаемые в Азербайджане гражданские лица систематически подвергались пыткам и унижениям, физическому и психическому давлению.

«Во многих случаях людям подолгу отказывались давать еду и воду, а впоследствии, если и давали, то после унижений и побоев. Бывали случаи, когда пищу бросали на землю, в мусорный ящик, заставляя взять оттуда и съесть», — утверждает омбудсмен.

Кроме того, по данным Еревана, пленных постоянно били, в холодную погоду связывали им руки и заставляли спать на замерзшей земле, обливали холодной водой.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении двух военнопленных.