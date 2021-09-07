Из Баку в Ереван вылетел самолет с армянскими военнопленными

Из Баку в Ереван вылетел самолет с двумя армянскими пленными на борту, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источники.

Армянская сторона в свою очередь передала Азербайджану военнослужащего Джамиля Бабаева, задержанного ранее в Нагорном Карабахе. Обмен пленными произошел при участии командующего миротворческим контингентом России Рустама Мурадова.

Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что в Азербайджане находятся 60 армянских военных. Правозащитники считают, что их реальное число может быть больше.

31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Азербайджан освободить всех армянских военнопленных.