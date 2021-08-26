В Нагорном Карабахе задержали азербайджанского военного

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) задержали азербайджанского военнослужащего, сообщает «Sputnik Армения».

Инцидент произошел 25 августа в городе Мартакерт. По данным властей НКР, солдат Джамиль Бабаев зашел в один из домов местных жителей. Там находились два подростка. Пригрозив мальчикам, Бабаев потребовал дать ему еду и сигарету. Его покормили, после чего один из подростков пошел в магазин за сигаретами. Выйдя из дома, он позвонил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали Бабаева. Сейчас он находится в Службе национальной безопасности НКР. Возбуждено уголовное дело о незаконном нарушении границы, шпионаже и угрозах убийством в отношении несовершеннолетних.

Ближайший азербайджанский пост расположен в 2 километрах от места происшествия.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила, что азербайджанские войска перекрыли межгосударственную дорогу Горис — Капан, связывающую республику с Ираном.