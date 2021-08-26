В Армении заявили о перекрытии Азербайджаном связывающей с Ираном дороге

В Службе национальной безопасности Армении сообщили о перекрытой Азербайджанскими войсками межгосударственной дороге Горис - Капан, связывающей республику с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«25 августа около 23:00 по московскому времени азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар - Шурнух межгосударственной дороги Капан - Горис. Транспортные средства с указанного участка были эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги и возобновлению нормального передвижения людей и транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Благодаря переговорам при участии российских и армянских пограничников, гражданские автомобили были пропущены, однако дорога по-прежнему закрыта. Переговоры продолжаются.

Осенью 2020 года случился вооруженный конфликт между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией. Стороны обвинили друг друга в провокации. По итогам войны Баку вернул контроль на частью территории, потерянной в начале 1990-х.