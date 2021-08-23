Армянский военный пропал без вести на территории Азербайджана

Армянский военнослужащий пропал без вести на азербайджанской территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении, пишет Telegram-канал «Sputnik Армения».

В ведомстве рассказали, что старший лейтенант Артур Давидян без разрешения командования покинул свою позицию, после чего с ним исчезла связь. По предварительной информации, военный потерялся в условиях плохой видимости и перешел азербайджанскую границу.

Армянская сторона немедленно развернула поисково-спасательные операции. Отмечается, что при посредничестве российской стороны уточняется местонахождение Давидяна на территории Азербайджана.

Ранее стали известны подробности гибели троих военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Армении, тела которых с огнестрельными ранениями были обнаружены на боевом посту в одной из воинских частей. В частности, со ссылкой на источник в Минобороны республики сообщалось о том, что ВС Азербайджана оказались непричастны к случившемуся.

