В Армении сообщили новые подробности гибели троих военнослужащих

Минобороны Армении: ВС Азербайджана не причастны к гибели троих солдат на боевом посту

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана не причастны к гибели троих военнослужащих на боевом посту в одной из из воинских частей юго-восточной части Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в Министерстве обороны республики.

По информации собеседника издания, на данный момент для выяснения обстоятельств смерти военных ведутся следственные действия. Источник также сообщил, что подробности расследования будут по мере поступления публиковаться на сайте оборонного ведомства Армении.

19 августа в пресс-службе Министерства обороны Армении сообщили об обнаружении на боевом посту одной из воинских частей трех тел армянских солдат с огнестрельными ранениями. Министерство обороны Армении выразило соболезнования родным и сослуживцам погибших.

Ранее Армения доложила о перестрелке на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. В ходе боевых действий погиб один армянский военный и трое азербайджанских военнослужащих.

На следующий день, 18 августа, Министерство обороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах на границе с Арменией. В пресс-службе ведомства уточнили, что ночью армянские вооруженные силы обстреливали азербайджанские позиции в населенных пунктах Кельбаджарского и Кедабекского района.