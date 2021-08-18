В ближайшие пять лет Армения обзаведется Службой внешней разведки, которая придет на смену отвечающему за разведку отдельному подразделению Службы национальной безопасности республики. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, представляя программу правительства на 2021-2026 годы, пишет «Sputnik Армения».

По его словам, создание разведывательной службы ранее было упомянуто в стратегии развития до 2050 года. Премьер подчеркнул, что после утверждения программы правительства кабинетом министров ее передадут на обсуждение членам Национального собрания.

Также в ходе заседания Пашинян сообщил о намерениях реформировать и модернизировать Вооруженные силы Армении. Кроме того, планируется передать охрану некоторых участков границы с Азербайджаном подразделениям пограничных войск, что, по мнению премьера, продемонстрирует мирную направленность внешней политики Армении в регионе.

18 августа Пашинян подчеркнул, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности Пашинян назвал гарантиями безопасности республики. Глава правительства также напомнил, что Армения согласна возобновить переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе с Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ.