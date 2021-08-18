Пашинян дал оценку союзу с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал оценку союзу Армении и России. Об этом он высказался на заседании армянского правительства во время представления программы нового кабинета министров, пишет ТАСС.

Стратегическое взаимодействие двух стран, а также членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Пашинян назвал гарантиями безопасности Армении.

Премьер подчеркнул, что эти пункты включены в программу правительства. Он также добавил, что основным ее положением является защита территориальной целостности и суверенитета Армении и решение вопроса непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее Пашинян объявил, что Ереван готов к возобновлению переговоров по подписанию мирного соглашения с Баку и ожидает от азербайджанской стороны конкретных предложений. При этом он отметил, что для продолжения диалога на высоком уровне необходимо прекратить нарушения режима тишины и иные провокации в приграничной зоне в Нагорном Карабахе.